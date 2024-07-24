Единовременная пенсия: кто может получить до 350 тысяч рублей на руки

В обиходе часто говорят о единовременной пенсии, однако это не совсем верный термин. Как пояснил доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко, речь идет о выплате пенсионных накоплений в виде одной суммы.

Правом на такие накопления обладают люди, которые были официально трудоустроены с 2002 по 2013 годы, выплачивали пенсионные взносы добровольно или направили на формирование пенсии средства маткапитала.

«Эти средства инвестируются, а полученный доход увеличивает размер накопительной пенсии. С 2014 года накопительная часть пенсии за счет страховых взносов работодателя не формируется. Имеющиеся накопления продолжают инвестироваться – их можно получить при достижении 55 и 60 лет женщинами и мужчинами соответственно», – передает aif.ru слова эксперта.



По словам Петра Щербаченко, с 1 июля 2024 года единовременную выплату получить могут те, чей размер накоплений не выше 350 856 рублей. С 1 января 2025 года эта сумма вырастет до 411 750 рублей.

Помимо единовременной выплаты, у граждан есть и другие варианты распоряжения пенсионными накоплениями. Например, можно оформить накопительную пенсию выплату, которая осуществляется ежемесячно и бессрочно. Еще один вариант срочная пенсионная выплата, которая назначается минимум на 10 лет, а срок ее получения выбирает сам пенсионер.

Важно помнить, что, если человек выбрал срочную пенсионную выплату или накопительную пенсию, получить единовременную выплату он уже не сможет.

Также стоит учитывать, что если пенсионер получил единовременную выплату или оформлена накопительная пенсия, наследники не получат никаких средств. В случае срочной пенсионной выплаты наследникам перейдет оставшаяся неиспользованная сумма накоплений в полном объеме.