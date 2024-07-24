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Названа в два раза более выгодная альтернатива вложениям в недвижимость

Уплата взносов в программу долгосрочных сбережений (ПДС) может оказаться в два раза выгоднее вложений в жилую недвижимость, заявил «Российской газете» гендиректор Ассоциации развития финансовой грамотности (АРФГ) Вениамин Каганов.

Названа более выгодная альтернатива вложениям в недвижимость
© ТАСС

По его словам, сейчас программа долгосрочных сбережений рассчитана на 15 лет. За этот срок при соблюдении ряда условий можно увеличить вложения в четыре раза. Для этого участнику программы, чей доход не превышает 80 тыс. рублей в месяц, достаточно вносить на счет программы 3 тыс. рублей в месяц. За весь срок сумма взносов составит 540 тыс. рублей, а остальной доход появится от софинансирования государством и инвестирования профессиональными управляющими.

Каганов напомнил, что за последние 15 лет цена квадратного метра на рынке вторичной недвижимости Москвы выросла в два раза. По его словам, программа долгосрочных сбережений «способна показать куда большую доходность при гораздо меньшем объеме вложений».

«К тому же квартира как объект инвестиций доступна не всем, а откладывать понемногу может практически каждый», — заключил эксперт.
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