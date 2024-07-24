Госдума приняла закон по реализации налоговой политики России

Государственная дума России приняла во втором и третьем чтениях закон, направленный на реализацию отдельных положений основных направлений налоговой политики. Об этом передает ТАСС.

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Инициатива включает в себя меры по донастройке налоговой политики России в области администрирования, социальной направленности в части НДФЛ и нормы для поддержки российских компаний. Например, документ предполагает сокращение «пороговых» требований к участникам налогового мониторинга.

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Ранее президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ) со ставками от 13 до 22 процентов в зависимости от ежегодных доходов граждан. Мера вступит в силу с 2025 года.