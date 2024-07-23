Экономист объяснил появление в России нового вида вкладов

Финансовый аналитик Михаил Беляев в разговоре с Рамблером прокомментировал создание в России особых банковских продуктов для граждан с низкими доходами - социального банковского счета и социального банковского вклада.

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон о соцвкладах для небогатых граждан. С июля 2025 года россияне с низкими доходами смогут открывать один социальный банковский вклад и один социальный банковский счет. Предельный размер вклада составит 50 тысяч рублей, начисление и выплата процентов будут производиться ежемесячно. Ставка станет максимальной среди ставок по вкладам сроком до года в выбранном банке, если клиент выполнит все условия договора. Что касается ставки по договору социального банковского счета, то она составит не менее половины ключевой ставки - до той же планки в 50 тысяч рублей. Банк не сможет взимать комиссионное вознаграждение за совершение операций по переводу денежных средств с социального счета в размере, не превышающем 20 тысяч рублей.

Введение подобных вкладов при нынешней высокой ключевой ставке – это попытка проявления заботы о социально уязвимых слоях населения. С помощью социального банковского вклада и социального банковского счета пытаются поддержать их материальное благополучие. Кроме того, людей хотят приучить пользоваться финансовыми инструментами. Они должны умело распоряжаться своими накоплениями, даже если они невелики, а также приобщаться к возможностям финансового рынка… Однако тут есть несколько но. Так, если мы будем сравнивать условия социального вклада с уже имеющимися на рынке банковскими продуктами, то мы увидим, что значительной разницы между тем, что предусмотрено социальным счетом, и тем, что обычный человек (физическое лицо) может получить в банке и без такого счета, нет. По социальным вкладам будут устанавливать максимальную процентную ставку, но и по обычным условиям ставка может быть и 17, и 18 и те же 20 процентов. То есть для этого не обязательно открывать какой-то социальный счет. Так что здесь возникает вопрос о том, где здесь особый выигрыш для социально уязвимых слоев населения. Михаил Беляев Кандидат экономических наук

Эксперт напомнил, что договор социального вклада будет заключаться на один год, а затем пересматриваться.

«Специалисты будут анализировать, подпадает ли человек под соответствующие рамки, есть ли у него право на такой счет или нет. И это в определенной степени может усложнить и работу банков, и работу социальных учреждений», - считает эксперт.



В условиях рыночной экономики банки – это коммерческие учреждения, которые не должны зависеть от команд со стороны государства, добавил Беляев.

В России заговорили о «черном августе» из-за ставки ЦБ

«При рыночной экономике банки нацелены на получение прибыли. И даже когда речь идет о государственных банках, следует понимать, что это банки с государственным участием, и они все равно работают по законам рынка. Ведущим мотивом для них все равно является получение прибыли. И тут вряд ли должен быть механизм, в рамках которого банкам можно диктовать, какие счета и по каким ставкам им открывать. Выплачивать проценты по повышенным ставкам банки в любом случае должны из прибыли. Конечно, здесь можно начать разговор о социальной ответственности бизнеса, но социальная ответственность бизнеса — это дело добровольное, а не принудительное. Так что вышеуказанные принципиальные моменты, связанные с социальными вкладами, несколько настораживают и заставляют воспринимать эту в целом положительную инициативу, как говорится, «с крупинкой соли»», - заключил экономист.



Ранее сообщалось, что в преддверии заседания ЦБ некоторые российские банки начали повышать ставки по вкладам.