Названы главные признаки финансовой пирамиды

Существуют определенные признаки, по которым можно выявить финансовую пирамиду. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на руководителя проекта «За права заемщиков» Народного фронта, координатора платформы «Мошеловка» Евгению Лазареву.

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По ее словам, сейчас среди ключевых признаков сомнительных финансовых проектов - гарантии высокой доходности при малых рисках, размытые объяснение источников дохода, сильная зависимость от привлечения других участников. Также такие проекты зачастую не предоставляют подробную информацию о создателях и контактах, пояснила эксперт.

Авторы публикации напоминают о том, что тридцать лет назад произошел крах крупнейшей финансовой пирамиды «МММ». Изначально структуру создали в 1989 году. До 1 февраля 1994 года она занималась только финансовой и торговой деятельностью. С 1994 года структура начала действовать как финансовая пирамида. Пострадавшими от МММ числятся 10 тыс. человек, ущерб исчислялся миллиардами рублей.

«Кроме того, создатели финансовых пирамид очень часто убеждают своих жертв, что деятельность их не требует разрешений и лицензий, а если всё-таки демонстрируют какие-то документы, то подтверждения их легитимности невозможно найти ни в одном из государственных реестров», - добавила специалист.



Финансовая пирамида является видом инвестиционной системы. Вкладчики получают доход, когда в пирамиду инвестируют новые люди. Однако ее основатели попросту исчезают, когда пирамида перестанет расти. Финансовые пирамиды опасны тем, что люди теряют собственные сбережения.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Волгограда и четверо ее сообщников организовали финансовую пирамиду и с 2022 года незаконно оформили кредиты на граждан на общую сумму около 1 млрд руб.