Стало известно, сколько денег тратят в день россияне

В среднем один гражданин РФ тратит 801 рубль в день на карманные расходы. К такому выводу пришли специалисты компании «Ингосстрах» и аналитического центра НАФИ, передает RT.

Исследование показало, что в Москве и Санкт-Петербурге этот показатель превышает значения, которые наблюдаются в других регионах. У жителя столицы ежедневные карманные расходы достигают 813 рублей, у петербуржца — 826 рублей, а в других регионах без учета двух столиц — 786 рублей.

Большинство опрошенных (64%) тратят эту сумму на напитки или перекус в продуктовых магазинах. На второй строчке — расходы на общественный транспорт (43%). Каждый третий часто покупает кофе с собой или другие напитки и еду для перекуса на ходу из кафе или кофейни. 7% респондентов совершают такие покупки ежедневно.

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Ранее сообщалось, что, по данным компании «Росгосстрах Жизнь» и edtech-компании MAXIMUM Education, дети в возрасте от восьми до 18 лет 84% россиян откладывают денежные средства, которые они получают на карманные расходы.