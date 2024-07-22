Путин расширил возможности маткапитала

Материнский капитал можно тратить на индивидуальное жилищное строительство через механизм счетов эскроу. Соответствующий указ подписал президент России Владимир Путин. Ura.Ru

Таким образом, все денежные средства или их часть теперь можно будет перечислять на счет эскроу, бенефициаром по которому является юридическое лицо или ИП. Москва24

В конце мая стало известно, что средства материнского капитала разрешат направлять на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС) через механизм счетов эскроу. RT на русском