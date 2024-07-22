Российские пенсионеры от 80 лет получат прибавку к пенсии

Поправка о ежемесячной индексируемой прибавке к пенсии в размере 1,2 тыс. рублей для ряда категорий граждан получила поддержку со стороны профильного комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов. Речь идет о пенсионерах старше 80 лет, а также инвалидах I группы, передает ТАСС.

Указанную выплату будут устанавливать лицам, достигшим возраста 80 лет или являющимся инвалидами I группы, в беззаявительном порядке. Сумму будет повышать на районный коэффициент и индексировать каждый год. Инвалиды с детства I группы, к пенсии которых производится ежемесячная выплата в связи с осуществлением за ними ухода родителем или опекуном, составляют исключение.

Сейчас ежемесячные компенсационные выплаты в размере 1,2 тыс. рублей предусмотрены для неработающих трудоспособных лиц, которые ухаживают за инвалидом I группы, а также за престарелым, нуждающимся в постоянном постороннем уходе либо достигшим возраста 80 лет.

Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила в беседе с «Лентой.ру», что средняя сумма военной пенсии после того, как ее проиндексируют, составит 41,6 тысячи рублей.