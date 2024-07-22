В России сократилось количество выданных кредиток

Национальное бюро кредитных историй (НБКИ) зафиксировало сокращение количества выданных в РФ кредитных карт в июне 2024 года. Показатель уменьшился на 1,4% к маю, до 2,28 миллиона, передает агентство «Прайм».

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В мае число выданных в стране кредитных карт достигло 2,31 миллиона единиц. Вместе с тем специалисты наблюдают увеличение объема лимитов по кредитным картам, выданным в июне 2024 года. Рост к предыдущему месяцу составил 2,5%.

Подчеркивается, что самое большое число новых кредитных карт в регионах РФ в июне выдали в столице (154,3 тысячи штук), Московской области (122,2 тысячи), Краснодарском крае (86,2 тысячи), Санкт-Петербурге (85,3 тысячи) и Ростовской области (76,4 тысячи).

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Ранее аналитик «Банки.ру» Эряния Бочкина заявила, что банки могут отказать в открытии кредитной карты по целому ряду причин. По словам эксперта, среди таких факторов - плохая кредитная история, которая говорит о неспособности человека обслуживать кредиты и займы. Может сказаться и отсутствие кредитной истории, что также затрудняет для банка оценку надежности клиента, отметила специалист.