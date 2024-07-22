В Госдуме предложили новое применение маткапиталу

Разрешить многодетным семьям и семьям с детьми-инвалидами приобретать автомобили на средства маткапитала предлагают в Госдуме. Сегодня в нижнюю палату будет внесён соответствующий законопроект, с которым ознакомилась "Российская газета".

Депутаты напоминают, что сейчас средства маткапитала имеют целевой характер. Они могут быть направлены на улучшение жилищных условий, получение образования ребенком (детьми), формирование накопительной части трудовой пенсии мамы, приобретение товаров и услуг для социальной адаптации и интеграции в общество детей-инвалидов получение нуждающимися семьями ежемесячной выплаты до достижения ребенком трех лет.

А вот на машину на федеральном уровне маткапитал потратить нельзя. При этом в некоторых регионах такая возможность существует.

Так, например, в Республике Бурятия, Калининградской области, Ростовской области региональный материнский капитал, предоставляемый, как правило, семьям, в которых воспитывается трое и более детей, может быть направлен, в том числе, на приобретение автомобиля.

В то же время автомобиль бывает жизненно необходим многодетной семье, а также семье, имеющей ребенка-инвалида, для того, чтобы возить детей в поликлинику, больницу, детский сад, в различные кружки и секции. Особенно необходим автомобиль семьям, проживающим в сельской местности.

При этом депутаты отмечают, что сейчас цены на машины довольно высокие. И многим многодетным семьям и семьям с ребенком-инвалидом самостоятельно приобрести автомобиль практически невозможно.