Подсчитано, сколько россияне заработали на процентах по вкладам

За первые шесть месяцев 2024 года средства населения на вкладах и текущих счетах выросли на 4,8 трлн рублей, это в 2,5 раза больше, чем за аналогичный период 2023 года, когда прирост составил 1,8 трлн рублей, обращают внимание «Ведомости» на обзор ЦБ о развитии банковского сектора в июне. При этом 1,5 трлн рублей вкладчики заработали благодаря капитализации процентов по депозитам.

Из данных ЦБ следует, что на конец июня объем депозитного портфеля сектора достиг 49,8 трлн рублей. Приток средств граждан на текущие счета был меньше, чем на срочные вклады: 247 млрд рублей против 650 млрд рублей соответственно. Около 300 млрд рублей прироста пришлось на месячную доходность по вкладам.

Приток средств населения во вклады обусловлен существенным повышением ставок по сберегательным продуктам, говорят эксперты. В первой декаде июля средняя максимальная ставка по рублевым депозитам в топ-10 банках составила 16,6%. При этом банки предлагают доходность по депозитам в среднем до 18–19%.

В пятницу, 26 июля, ЦБ может повысить ключевую ставку. С ориентиром на решение Центробанка вопрос увеличения ставок по своим сберегательным продуктам рассмотрят ВТБ, Банк Дом.РФ и Почта Банк.

Впрочем, управляющий директор рейтингового агентства НКР Михаил Доронкин отмечает, что помимо растущего интереса к вкладам динамику средств населения поддерживает и выплата процентов по уже действующим вкладам, открытым во втором полугодии 2023 года. Также роль играют замедление ипотечных выдач и нестабильность рынка ценных бумаг.