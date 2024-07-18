Названы самые популярные депозиты среди вкладчиков

Самыми популярными депозитами в июне остались вклады срочностью шесть месяцев, следует из нового исследования аналитиков Банки.ру.

Согласно статистике использования фильтров поиска вкладов через сервис Банки.ру, в июне лидирующие позиции продолжили удерживать вклады срочностью шесть месяцев (доля — 31%). Вторыми по популярности оказались трехмесячные вклады (29%). Суммарно на категорию вкладов до полугода по итогам июня пришлось порядка 73% спроса.

Спрос на вклады срочностью один год продолжил снижаться — их доля провалилась на 3 п. п., до 14%. Снижение произошло, несмотря на то что в последнее время банки активно улучшали условия по вкладам данной срочности.

По мнению аналитиков, часть вкладчиков предпочла взять паузу или сфокусироваться на краткосрочных вкладах в ожидании дальнейшего улучшения условий по депозитам после нового заседания Банка России по ключевой ставке — показатель могут поднять сразу до 18%.

При этом в июле, как прогнозируют аналитики, вкладчики продолжат фокусироваться на вкладах до полугода, где сохранится основной спрос. Однако улучшение условий по годовым вкладам, наметившееся в последнее время, может реализоваться в некоторое восстановление спроса на депозиты данной срочности.