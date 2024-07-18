Подсчитано, как вырос доход сменивших работу россиян

Подсчитано, как вырос доход россиян, сменивших работу
Доход россиян, которые сменили место работы в прошлом году, вырос на 20%, показало исследование «СберАналитики» и «Работы.ру» (результаты есть у Банки.ру).
В 2024 году 57% россиян готовы сменить работу, если получат хорошее предложение. 17% собираются сменить рабочее место в любом случае. 26% рассказали, что их устраивает нынешняя работа.
Участники исследования также рассказали, что подталкивает их к смене работы:
- 83% — высокая зарплата и финансовое вознаграждение;
- 55% — адекватный коллектив и руководство;
- 38% — расположение офиса;
- 37% — гибкий рабочий график;
- 33% — компенсационный пакет, льготы и бонусы, а также возможности профессионального развития;
- 30% — удаленная работа;
- 28% — интересные задачи и возможность карьерного роста.
49% участников исследования рассказали, что уже ищут подходящие вакансии. 42% — изучают профессии, которые могут им подойти. Еще 14% проходят перепрофилирование и получают дополнительное образование.
Также исследование показало, что те, кто решился на увольнение в 2023 году, повысили свой доход. В среднем они стали зарабатывать на 20% больше, чем ранее. Наибольшее повышение получала молодежь до 25 лет — им удавалось увеличить заработок на треть.