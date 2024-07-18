Подсчитано, как вырос доход сменивших работу россиян

Доход россиян, которые сменили место работы в прошлом году, вырос на 20%, показало исследование «СберАналитики» и «Работы.ру» (результаты есть у Банки.ру).

В 2024 году 57% россиян готовы сменить работу, если получат хорошее предложение. 17% собираются сменить рабочее место в любом случае. 26% рассказали, что их устраивает нынешняя работа.

Участники исследования также рассказали, что подталкивает их к смене работы:

83% — высокая зарплата и финансовое вознаграждение;

55% — адекватный коллектив и руководство;

38% — расположение офиса;

37% — гибкий рабочий график;

33% — компенсационный пакет, льготы и бонусы, а также возможности профессионального развития;

30% — удаленная работа;

28% — интересные задачи и возможность карьерного роста.

49% участников исследования рассказали, что уже ищут подходящие вакансии. 42% — изучают профессии, которые могут им подойти. Еще 14% проходят перепрофилирование и получают дополнительное образование.

Также исследование показало, что те, кто решился на увольнение в 2023 году, повысили свой доход. В среднем они стали зарабатывать на 20% больше, чем ранее. Наибольшее повышение получала молодежь до 25 лет — им удавалось увеличить заработок на треть.