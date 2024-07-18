Россияне назвали самые престижные профессии

Россияне сочли наиболее престижными профессии ученого и IT-специалиста, сообщает РБК со ссылкой на результаты недавно проведенного опроса.

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Так, исследование показало, что IT-профессии считает престижными 51% респондентов, работу исследователя или ученого в этом вопросе выделили 38% россиян, а инженера – 37%. Кроме того, в пятерку престижных специальностей вошли врачи и медсестры, в пользу которых высказались 30% опрошенных, и творческие профессии, за которые проголосовали 14%.

При этом лишь 6% россиян заявили о престиже офисных специальностей, а 12% выбрали, отвечая на этот вопрос, рабочие профессии. В их числе респонденты чаще всего упоминали деятельность сервисных инженеров (29%), операторов станков с ЧПУ (22%), геодезистов (21%) и прорабов (15%).

На этом фоне почти половина опрошенных (43%) заявила о своем согласии с тем, что по прошествии десятилетия отношение к рабочим специальностям изменилось в России в лучшую сторону. Причинами роста уважения к этим профессиям россияне сочли невозможность обойтись без этих специалистов (58%), рост зарплат (44%) и высокий уровень спроса на рынке труда (41 процент).

Вместе с тем 24% опрошенных поделились мнением о том, что престиж рабочих профессий, наоборот, уменьшился. Они сочли, что к этому привели низкий уровень оплаты труда (77%), тяжелая и грязная работа (54%) и отсутствие карьерных перспектив (48%).

Исследование было организовано в июне 2024 года. В ходе него своим взглядом на вопрос поделились более 1,6 тысячи респондентов со всей России.

Ранее в результате другого опроса выяснилось, что в среднем для счастья россиянину необходимо зарабатывать 205 791 рубль каждый месяц. По данным исследования, самый высокий желаемый доход называли жители Москвы (263 367 рублей в месяц), Новосибирска (258 798 рублей в месяц) и Санкт-Петербурга (245 388 рублей в месяц).