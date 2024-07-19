В Госдуме разъяснили, какие льготы доступны пенсионерам

Член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин (ЕР) разъяснил в комментарии "РГ", какие не денежные льготы доступны пенсионерам и как получить бесплатную путевку в санаторий.

Автоматом или по заявке

Автоматические выплаты назначаются россиянам обычно при достижении пенсионного возраста и наборе необходимого стажа работы.

"К таким выплатам относятся пенсии по старости, - заявил депутат. - Однако, многие дополнительные выплаты и региональные доплаты требуют подачи заявления".



Чаплин привел в пример получение выплат по инвалидности или социальных пособий - для этого пенсионеру нужно предоставить пакет документов, подтверждающих основание для таких выплат.

Даже если речь идет об автоматическом назначении льгот, то надо учитывать, что в некоторых случаях возможно техническое или бюрократическое торможение.

"Поэтому важно, чтобы пенсионер самостоятельно отслеживал актуальность предоставляемых ему льгот и своевременно обращался в соответствующие службы в случае их задержек или отсутствия", - уверен депутат.



Льготы не в деньгах

Вместе с денежными пособиями пенсионерам в России предоставляется широкий спектр не денежных льгот. К ним, по словам депутата, относятся: бесплатный проезд на общественном транспорте,льготное или бесплатное медицинское обслуживание,скидки на оплату жилищно-коммунальных услуг,возможность получить бесплатные путевки в санаторий несколько раз в год.

"Особенно важными для многих оказываются льготы на лекарства, - считает Чаплин. - Существует специальный перечень лекарств, который пенсионеры могут получать бесплатно или со значительной скидкой".



Чтобы получить бесплатные лекарства, необходимо обратиться к врачу за рецептом, а затем подтвердить свою льготу в аптеке, отметил парламентарий. А для получения бесплатного лечения в санатории требуется оформление направления у лечащего врача и последующее согласование с региональным отделом здравоохранения.

Однако граждане могут столкнуться с трудностями при получении бесплатных лекарств и путевок в санаторий из-за ограниченного бюджета на эти программы.

"Если пенсионеру отказывают в предоставлении льготы или задерживают выплату, он имеет право подать жалобу через соответствующие ведомства или обратиться в суд", - уточнил Чаплин.

Налоговые послабления

Пенсионеры могут воспользоваться рядом налоговых послаблений, однако многие из них не осведомлены об этих возможностях.

Речь, по словам депутата, об освобождении от налога на имущество для одного объекта недвижимости - такого как квартира, дом, гараж или хозяйственное строение, если их площадь не превышает 50 квадратных метров.

"Второе - возможность получения вычета по земельному налогу для участка площадью до шести соток, - продолжил парламентарий. - Если размер участка меньше, то налог на землю вовсе не нужно платить. Если же площадь участка превышает шесть соток, то налог будет начисляться только на превышение".



По его словам, налоговая служба автоматически уведомляет Соцфонд о необходимости прекращения налогообложения пенсионера.

Перенос вычета

Помимо этого пенсионерам доступна возможность переноса остатка имущественного вычета на предыдущие годы.

"Это означает, что если пенсионер приобрел жилье после выхода на пенсию и не использовал вычет, то он может применить его к предшествующим периодам", - разъяснил депутат.



Он привел в пример пенсионера, который купил жилье в 2023 году - он может вернуть налог на доходы физических лиц (НДФЛ) за 2020, 2021 и 2022 годы.

Скидка на капремонт

Также пенсионеры могут получить скидку на оплату капитального ремонта: 50% для тех, кому исполнилось 70 лет, и полное освобождение от этой платы для пенсионеров старше 80 лет.

"Эта скидка предоставляется при условии, что пенсионер не работает и живет один или с другим неработающим пенсионером или инвалидами I и II группы, - напомнил Чаплин. - Оформить эти льготы можно через портал госуслуг или в МФЦ".



Деньги или льготы

Для некоторых социальных услуг пенсионеры могут выбрать денежный эквивалент, что иногда оказывается более выгодным.