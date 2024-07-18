Цены на популярные товары в онлайн-магазинах взлетят: что случилось

17 июля один из экспертов рынка интернет-торговли сообщил РБК, что в ближайшее время страны — члены Евразийского экономического союза (ЕАЭС) должны ратифицировать изменения в Таможенный кодекс. После этого все товары, которые поставляются в Россию через маркетплейсы, не будут импортироваться в «упрощенном режиме», так же как посылки от родственников. Их оформление существенно усложнится, а цена вырастет. Ввоз части продукции станет невозможным. Подробности — в материале NEWS.ru.

© РИА Новости / Руслан Кривобок

Как изменятся таможенные правила

Еще в конце прошлого года в правила ЕАЭС по оформлению товаров для ввоза были внесены существенные изменения. Президент России Владимир Путин предложил Госдуме ратифицировать их, что, вероятно, произойдет до конца месяца.

Euroclear: клиентам НРД теперь нужны две лицензии на разблокировку активов в США

Члены объединения планируют:

сделать товары международной электронной торговли отдельным видом продукции;

ввести декларации на эти товары;

установить понятие «оператор электронной торговли» (он будет отвечать за таможенное декларирование, уплачивать таможенные пошлины, налоги, нести ответственность за недостоверное таможенное декларирование);

создать специальные таможенные склады для такой продукции, если она приходит без растаможивания, уплаты НДС, акцизов, таможенных пошлин и т. п.

Как только эти меры будут приняты, товары станут полноценно коммерческими и потребуют оформления различных разрешительных документов (ранее на границе они приравнивались к вещам, которые вы везете в чемодане из отпуска или передаете посылкой).

Что говорят представители офлайновой розницы и власти

Конкуренты маркетплейсов из обычной розницы настаивают на введении ограничений, которым подвергаются сами. В Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники (РАТЭК) считают несправедливым, что компании, которые завозят товар в соответствии со стандартными процедурами импорта, платят таможенные пошлины и подтверждают соответствие обязательным требованиям. При этом представители сферы электронной торговли занимаются трансграничными поставками без этих сложностей.

Представитель Минпромторга утверждает, что на площадке Евразийской экономической комиссии «проводится комплексная работа по формированию нормативной правовой базы для внедрения в практику новой категории товаров». В частности, предполагается, что продукция электронной торговли будет подразделяться на две категории: предназначенные для реализации физлицами и приобретенные физлицами. В министерстве уточнили, что сейчас обсуждается идея распространить на товары электронной торговли, купленные обычными гражданами, действующий порядок для провоза вещей личного пользования.

Чем новые правила грозят покупателям

Несмотря на заявления Минпромторга, именно на встрече с его представителями руководители маркетплейсов указали на проблемы, связанные с обновлением таможенных правил. Например, в «Озоне» заявили, что на каждый заказанный товар покупатель будет вынужден подготовить такой же пакет разрешительных документов, какой крупный бизнес оформляет на коммерческую партию.

«Оформление всех сертификатов, нотификаций и деклараций соответствия на индивидуальную посылку будет многократно превышать стоимость самого товара и занимать до трех месяцев. Пройти процедуру со штучным товаром будет в принципе невозможно», — отметил представитель Ozon.



Покупателю будет крайне трудно соблюсти все требования, если условия для такого вида товаров изменятся, подчеркнули в «Яндекс Маркете». В частности, для ввоза смартфонов потребителям придется оплачивать сертификацию устройства, что будет стоить дорого.

«Другой пример: если покупатель заказал футболку (или другую одежду. — NEWS.ru) на онлайн-площадке, ему придется ее промаркировать при ввозе через границу, но сейчас у физлиц в принципе нет возможности осуществлять маркировку самостоятельно», — заявили в маркетплейсе.



Как подорожают заграничные товары маркетплейсов

Руководитель аналитического департамента AMarkets Артем Деев заявил в беседе с NEWS.ru со ссылкой на участников рынка, что предложенные новации приведут к росту стоимости импортируемых из-за рубежа товаров на 15–25%. По его мнению, усложняется процедура оформления их покупки на онлайн-площадках, из-за чего снизится количество покупателей. Маркетплейсам, вероятно, придется нанимать дополнительный штат сотрудников для оформления зарубежных заказов.

«В результате и стоимость покупок вырастет, и количество потребителей сократится. Клиенты не любят сложностей», — сказал эксперт.



Руководитель департамента продаж и клиентской поддержки «Альфа-Форекс» Александр Шнейдерман подчеркнул, что рост цен составит 20–30%, так как часть продавцов закладывают в стоимость товара риски брака, возвратов и простоев.

«Самую большую надбавку ожидаем по товарам, которые требуют дополнительных операций по оформлению: маркировка по всем правилам, занесение в систему прослеживаемости и т. д.», — сказал он, добавив, что эти расходы и издержки лягут на плечи продавцов и руководителей маркетплейсов.



Какие зарубежные товары могут исчезнуть из маркетплейсов

Деев подчеркнул, что сейчас около 40% покупателей заказывают на маркетплейсах товары из-за рубежа. В основном — из стран Евросоюза, а также из США и Китая. Самые популярные категории — электроника, парфюмерия, одежда и обувь. Потребители также активно заказывают мебель, аксессуары для дома, товары для ремонта, спорта и отдыха.

По словам эксперта, прогнозировать, как изменится ассортимент, пока рано. Деев рассчитывает на то, что членам ЕАЭС удастся выработать решения, удовлетворяющие интересы государства, бизнеса и потребителей.

«Законодателям нужно будет учесть факт, что в отдельных категориях доля импорта составляет до 90% (электроника), а российской продукции на маркетплейсах не очень много. В категориях одежды и обуви, мебели и косметики ее меньше 50%», — сказал аналитик.



Тем временем Шнейдерман подчеркнул, что из-за изменения правил на таможне из маркетплейсов исчезнут дешевые товары стоимостью до тысячи рублей. По его мнению, из-за растущего документооборота их продажа может стать нерентабельной. Ассортимент продукции изменится в сторону той, которая продается лучше всего, реже ломается и т. д.

«Если учесть, что для большинства покупателей на маркетплейсах при выборе товара цена — наиболее значимый фактор, то вымывание части ассортимента произойдет естественным образом. „Неоправданно“ дорогие товары просто не будут покупать», — сказал Деев.



Он также допустил, что ратификация таможенных правил подстегнет офлайн-ретейлеров, поскольку потребитель предпочтет дойти до магазина и купить товар по более низкой цене. Однако для малых городов численностью до 50 тысяч человек это может стать настоящей проблемой.