Назван год, когда в России никто не выйдет на пенсию по возрасту

В России в 2025 году ожидается второй запланированный период, когда в России после пенсионной реформы никто не сможет начать получать пенсию по старости. Банки.ру рассказал, почему так произойдет и кто из россиян все-таки сможет выйти на пенсию.

Дело в том, что никто не сможет выйти на пенсию по старости из-за переходного периода пенсионной реформы. В 2024 году на пенсию выходят женщины 1966 года рождения и мужчины 1961 года рождения — им исполнилось 58 лет и 63 года соответственно. До реформы 2016 года они вышли бы на пенсию уже в 2021 году.

Следующие на очереди в переходном периоде — россиянки 1967 года рождения и россияне 1962 года рождения, которым должно исполниться 59 и 64 года соответственно. Однако это произойдет только в 2026 году.

Такая же ситуация сложилась в 2023 году, теперь она повторится в 2025 году, а затем — в 2027.

При этом уйти на пенсию смогут те, кто кто ранее откладывал выход на заслуженный отдых, хотя имел на это право. Эта категория граждан может оформить выплаты в любой момент.