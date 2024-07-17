Новые выплаты семьям с детьми: кто и сколько получит с 1 августа

С 1 августа семьи с детьми смогут претендовать как на новые выплаты, так и на индексацию тех, что уже получали до этого. Как изменится порядок получения пособий, разбиралось издание Life.

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Ведущий юрист Европейской юридической службы Оксана Красовская обратила внимание на то, что с 1 августа будут повышены федеральные пособия тем, кто будет переоформлять в этом месяце детские выплаты, назначенные в прошлом году. В частности, если доходы семьи упали, то можно будет претендовать на выплаты не в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка, а в 75% или даже 100%.

При этом с 5 августа вводится порядок назначения пособия по месту пребывания или фактического проживания. Для этого проводится сопоставление региона, где подано заявление, с субъектом, в котором находится налоговый агент, отчисляющий налоговые платежи с доходов заявителя или его супруга.

«Такой же порядок действует, если в семье проживают некоторые категории инвалидов, семья имеет статус многодетной или заявитель получает пенсию. Если совпадений не найдут, заявителю необходимо будет представить один из документов, подтверждающих проживание по адресу из заявления», - пояснила она.



Для подтверждения можно предоставить договор найма жилья, либо справку из детского сада или школы. Если такой документ предоставлен не будет, то могут отказать в назначении пособия по месту пребывания или фактического проживания, заметила юрист Елена Кузнецова.

Также с 1 августа на региональном уровне вводятся выплаты многодетным семьям для подготовки к школе. Так, в Калужской области для учеников из многодетных семей устанавливается право на получение ежегодной денежной выплаты для покупки одежды для посещения занятий, а также спортивной формой на период обучения. Заявление сможет подать один из родителей, пояснила Оксана Красовская.

Также с 1 августа будет введена выплата на покупку одежды для учебных занятий и спортивной формы в размере 3000 рублей в Псковской области. Получат ее многодетные семьи, где дети учатся в муниципальных и государственных общеобразовательных организациях. Аналогичная мера поддержки будет действовать с 1 августа и в Томской области. Там на форму и спортивную экипировку многодетным будет выделено 10 000 рублей. Но воспользоваться этой льготой смогут только семьи, у которых доход не превышает полторы величины прожиточного минимума на душу населения.

«В Ярославской области также 1 августа 2024 года устанавливается для многодетных семей право на получение единовременной выплаты на обеспечение одеждой для школы и спорта. Единовременная выплата назначается и выплачивается один раз в течение календарного года на каждого ребенка из многодетной семьи, среднедушевой доход которой не превышает величину прожиточного минимума. Размер выплаты 5000 рублей», - добавила Оксана Красовская.



Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин объявил о продлении программы выплат по 450 тыс. рублей многодетным семьям в помощь на погашение ипотеки. Эта мера поддержки пролонгирована до 2031 года.