Эксперт назвал пенсионеров, которым повысят пенсии с 1 августа

Пенсионерам пяти категорий повысят пенсии с 1 августа. Об этом рассказал доцент кафедры общественных финансов Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин.

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Первая группа — это пенсионеры, работавшие в 2023 году. Сумма увеличения пенсии будет у каждого человека индивидуальной. Она зависит от уплаченных работодателем взносов и цены пенсионного балла на момента выхода на пенсию.

Еще одна категория — это люди, которым в июле исполнилось 80 лет. Им удвоят фиксированную выплату к страховой пенсии. Прибавку также получат те, кто в июле установил первую группу инвалидности. Их пенсия увеличится на 8134,88 рублей. Обращаться по этому поводу в социальный фонд не нужно, поскольку надбавка пенсии произойдет автоматически.

Доплаты к пенсиям также получат члены летных экипажей гражданских самолетов. Однако необходим определенный стаж работы. Для мужчин он составит не меньше 25 лет, для женщин — как минимум 20 лет. Работники угольной промышленности также получают повышение пенсии в зависимости от той работы, которую они выполняли. У тех, кто работал на подземных и открытых горных работах по добыче угля и сланца, а также строил шахты, стаж должен быть как минимум 25 лет. А у горнорабочих очистного забоя, проходчиков и забойщиков на отбойных молотках — не меньше 20 лет.

Последняя категория людей, пенсию у которых вырастет в августе — это те, кто получает накопительные пенсии и срочные пенсионные выплаты. В данном случае сумма доплаты будет зависеть от доходов от инвестирования средств пенсионных накоплений, передаёт слова Балынина «АиФ».

Работающие пенсионеры будут получать выплаты с учетом годовой индексации.