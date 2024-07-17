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Euroclear: клиентам НРД теперь нужны две лицензии на разблокировку активов в США

Для разблокировки активов, связанных с США, клиентам Национального расчетного депозитария (НРД) теперь необходимо иметь не только лицензию от министерства финансов Бельгии, но и разрешение Управления по контролю над иностранными активами Минфина США (OFAC).

Клиентов НРД уведомили о новом условии для разблокировки активов в США
© globallookpress.com

Это следует из уведомления бельгийского депозитария Euroclear, которое он направил НРД, сообщает сайт последнего.

“Euroclear Bank уведомил НРД, что для разблокировки активов, имеющих связь с юрисдикцией США, требуется предварительное разрешение OFAC даже в том случае, если уже имеется разрешение на распоряжение соответствующими активами, выданное министерством финансов Бельгии, — говорится в сообщении НРД. — Клиенту необходимо самостоятельно определить в каждом конкретном случае, применимо ли общее разрешение (генеральная лицензия) OFAC или должно быть предоставлено индивидуальное разрешение на разблокировку активов”.

НРД на своем сайте приводит перечень таких ценных бумаг: всего в списке более 9000 наименований, в том числе акции, облигации и ETF.

США ввели блокирующие санкции против Московской биржи, а также ее дочерних компаний — Национального расчетного депозитария (НРД) и Национального клирингового центра (НКЦ) 12 июня 2024 года (на следующий день к санкциями присоединилась Великобритания). Также OFAC выдал лицензии на сворачивание операций с Мосбиржей, НРД и НКЦ на срок до 13 августа. В середине июня издание РБК со ссылкой на письмо Euroclear сообщало , что бельгийский депозитарий приостановил все процессы обслуживания активов с участием НРД из-за попадания организации в санкционный список. Под санкциями Евросоюза НРД находится с июня 2022 года.

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