В Центробанке рассказали, что будет с ростом потребительских цен

Рост потребительских цен в России остается высоким, сообщили в Центральном банке РФ. Регулятор отметил, что основная причина заключается в сильном спросе внутри страны.

Основная причина высокой инфляции — сильный внутренний спрос, который пока опережает возможности расширения производства. Для устойчивого снижения инфляции необходимо поддерживать жесткие денежно-кредитные условия в экономике продолжительное время, — сказано в сообщении.



По данным ЦБ, в прошлом месяце инфляция немного снизилась с учетом сезонности, но осталась выше, чем в первом квартале. Рост годовой инфляции составил 8,6%. Отмечается, что быстрее стали дорожать овощи и фрукты, в то время как цены на транспортные и туристические услуги, напротив, замедлился после всплеска в мае.

Ранее специалист по инвестициям Михаил Китов заявил, что Центробанк России может повысить ставку до 20% во второй половине года. По его словам, послабление планируется к зимним месяцам, а в ближайшие месяцы снижать ставку не собираются. Он добавил, что по депозитам определенно будут предложения от банков с повышенными ставками. Китов заявил, что появляться они будут достаточно осторожно, не все их сделают, а сроки будут короткими.