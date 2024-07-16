В Авдеевке появилась возможность обналичить деньги с банковских карт

Возможность снять деньги с банковских карт появилась у жителей Авдеевки. Ранее для этого нужно было выезжать в соседние города, сообщили ТАСС в пресс-службе ПСБ.

"Жители Авдеевки теперь могут снимать деньги с банковских карт у себя в городе. Для этого ПСБ запустил операции по выдаче наличных через кассовый терминал, - сказано в сообщении. - С помощью кассового терминала ПСБ в Авдеевке можно обналичить средства с карты любого российского банка".



Отмечается, что ранее жителям Авдеевки приходилось выезжать в другие города для снятия наличных с карт. Теперь они могут сделать это в мобильном офисе ПСБ в Авдеевке при предъявлении самой карты и документа, удостоверяющего личность.

"В городе налаживается сфера торговли и услуг. Местные жители получают выплаты, пособия, переводы на карты. Безопасность и жизнедеятельность города обеспечивают военнослужащие, приезжие специалисты. Операции с наличными - одна из базовых потребностей, всех, кто здесь сегодня живет и работает", - цитирует пресс-служба управляющего Донецким офисом ПСБ Александра Бобрика.



ПСБ начал выездное обслуживание клиентов в Авдеевке с марта 2024 года. В мобильном офисе также можно обменять гривны на рубли и оформить банковские карты.