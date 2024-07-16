В Госдуме рассказали, как подтвердить стаж работы без трудовой книжки

Доказать опыт работы в случае утери трудовой книжки бывает сложно, поэтому для этого существуют специальные справки, рассказал депутат Госдумы от фракции «Единая Россия», член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин в беседе с NEWS.ru.

По его словам, речь идет о справках форм СТД-Р и СТД-СФР, которые должен выдавать работодатель.

«Первое: СТД-Р. Этот документ предоставляется при увольнении или по запросу, каждый работодатель обязан выдавать работнику при отсутствии бумажной трудовой книжки. В нем содержится информация о трудовой деятельности сотрудника только у данного работодателя. Второе: СТД-СФР. Это извлечение из электронной трудовой книжки (ЭТК), включающее полные данные о трудовой деятельности у всех работодателей начиная с 2020 года», — рассказал Чаплин.



Говоря о втором виде справки, депутат добавил, что до 2020 года предоставляются только сведения о наименовании работодателя и периоде работы без указания должности. Для того чтобы в документе была полная информация, необходимо отправить заявление через портал «Госуслуги», но для этого уже нужна бумажная трудовая книжка.

Ранее правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила законопроект Министерства труда и социальной защиты РФ, который подразумевает включение в страховой пенсионный стаж российских граждан периода работы на Украине. Отмечается, что период работы будет охватывать с 1991 года до даты начала спецоперации.