В России взлетело число вакансий на массовые позиции

Количество вакансий на должность сортировщика по итогам первого полугодия взлетело более чем в четыре раза — на 326%. Об этом пишет РБК со ссылкой на исследование «Авито Работа».

Зарплатное предложение для новых сотрудников выросло до 65 374 рублей в месяц.

Также заметно вырос спрос на работников других массовых профессий. Так, число вакансий на должность подсобного рабочего за шесть месяцев подскочило на 224%, спрос на стикеровщиков увеличился на 151%, а на кладовщиков и расклейщиков — на 121% и 105% соответственно.

В топ-10 профессий с наибольшим ростом спроса в январе — июне также вошли горничные (+83%), работники кухни (+80%), официанты (+72%), грузчики (+70%) и продавцы (+68%).

Самое высокое зарплатное предложение у кладовщиков. Работодатели готовы платить им в среднем 115 749 рублей. Самые низкие зарплаты предлагали работникам кухни — 38 854 рубля.

До этого стало известно, сколько зарабатывают самые обеспеченные россияне. Их среднедушевой доход составил 227 тыс. рублей.