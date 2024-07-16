Назван ТОП самых высокооплачиваемых профессий для пенсионеров

Самые высокие зарплаты пенсионерам предлагают в вакансиях риелторам, водителям-экспедиторам и штукатурам. Но опрошенные "Российской газетой" эксперты называют еще ряд сфер, в которых пенсионеры и предпенсионеры могут получать высокую зарплату.

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Среди вакансий за первое полугодие 2024 года, которые доступны для россиян на пенсии, самой высокооплачиваемой стала работа риелтора с зарплатой 141,5 тыс. рубля ежемесячно за полный рабочий день, посчитали эксперты "Авито Работы". Зарплата риелтора зависит от количества проведенных сделок, поясняет профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов. Поэтому заявлен скорее потенциальный заработок, на который может рассчитывать риелтор при хорошей работе.

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Второе место заняла позиция водителя-экспедитора со средней предлагаемой зарплатой 115,9 тыс. рубля в месяц. Законодательство в России запрещает дискриминацию по возрастному признаку, напоминает Александр Сафонов. Поэтому в объявлениях вообще редко указывают возрастные ограничения. Поэтому пенсионеры могут претендовать не только на те вакансии, в которых прямо указано, что сотрудников пенсионного возраста готовы рассматривать. А при дефиците водителей, который сейчас наблюдается, работодатели вообще не делают акцент на возрасте водителя, говорит Сафонов.

Третью строчку заняла профессия штукатура - в первом полугодии текущего года кандидатам пенсионного возраста в этом профессии готовы были предложить в среднем 108,9 тыс. рублей.

В то же время эксперты уверены, что список профессий, которые дают возможность пенсионеру хорошо зарабатывать, намного шире. "Независимо от возраста, в почете строительные специальности - это крановщики, бульдозеристы, сварщики", - говорит Сафонов. Среди лиц предпенсионного возраста, которые получают высокую заработную плату, - хирурги, нейрохирурги. Хотя вакансии для них не содержатся в открытых базах данных бирж труда.

Многие сотрудники не ищут новое место работы при выходе на пенсию, а стараются сохранить ту работу, которая у них есть.

"Чаще это относится к работникам умственного труда, а сейчас особенно инженерно-техническим специальностям, научным кадрам", - говорит Людмила Иванова-Швец, доцент кафедры Торгово-промышленной палаты РФ "Управление человеческими ресурсами" РЭУ им. Г. В. Плеханова.



Спрос на таких специалистов высокий, и, если они готовы продолжать трудовую деятельность, то остаются в профессии. При хорошем опыте и квалификации пенсионеры, оставшись в профессии, зарабатывают хорошо. Хотя исследования показывают, что разница в доходах с молодыми сотрудниками все-таки есть, отмечает Сафонов. Иногда работодатели идут навстречу сотрудникам-пенсионерам, готовы предлагать им гибридный график, неполный рабочий день или удаленную работу, отмечает Людмила Иванова-Швец.