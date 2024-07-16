В Госдуме рассказали о влиянии законов СССР на размер пенсии

Период обучения в вузе не учитывается в трудовом стаже, поэтому годы учебы не засчитываются при расчете будущей пенсии и возраста выхода на нее. Однако имеются случаи, когда размер пенсии выгоднее рассчитывать в соответствии с прежним законодательством, заявил NEWS.ru член думского комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин.

Эксперт напомнил, что до 1992 года пенсии назначались на основании постановления Совета министров СССР № 590 от 03.08.1972 года, с 1992 по 2002 год — по закону о пенсиях № 340-1 от 20.11.1990 года.

«Согласно этим законам, все годы обучения учитывались в общем трудовом стаже, если человек получал образование в высших и средних специальных учебных заведениях. Обычно обучение учитывается у граждан с низким уровнем заработной платы и коротким стажем до 01.01.2002 года. Важно отметить, что досрочный выход на пенсию доступен родителям детей-инвалидов. И тогда возраст выхода для женщин снижается до 50 лет, а для мужчин — до 55 лет, с трудовым стажем не менее 15 или 20 лет», — пояснил Чаплин.



Он также напомнил, что для возникновения права на страховую пенсию по старости есть несколько условий. Обязательное наличие определенного количества пенсионных коэффициентов — не менее 30 (начиная с 2025 года).

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Также обязательным условием является достижение определенного возраста. В 2024 году 63 года — для мужчин, 58 лет — для женщин. Размер пенсионных коэффициентов зависит от уплаченных взносов в систему обязательного пенсионного страхования и продолжительности страхового (трудового) стажа.

Ранее стало известно, что в РФ одобрили включение работы в одной зарубежной стране в пенсионный стаж. Период работы будет охватывать с 1991 года до даты начала спецоперации.