Пополнения баланса мобильного телефона может усложниться

Минцифры предлагает пополнять баланс мобильного только при предъявлении паспорта. Об усложнении процесса пишут «Ведомости».

Кроме того, ведомство считает, что продавать сим-карты необходимо только после проверки паспортных данных по базе МВД. При несоблюдении заявленных требований продавцов предлагается штрафовать на сумму до 10 тысяч рублей за каждую симку, проданную с нарушениями.

Соответствующие поправки в закон «О связи», разработанные Минцифры, сейчас проходят межведомственное согласование и могут быть приняты Госдумой до конца весенней сессии — до 4 августа.

В МВД раскрыли новый способ мошенничества с SIM-картами: кто находится в зоне риска

Ранее в Госдуме сообщили, что серые сим-карты несут представляют опасность для россиян. По словам члена комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Антона Немкина, злоумышленники, пользуясь анонимностью, могут готовиться к терактам или размещать в соцсетях и других площадках вредны и опасный контент.