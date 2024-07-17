Создатели Hamster Kombat рассказали о скорой раздаче денег

Разработчики популярной игры Hamster Kombat объявили о скором листинге на бирже CoinDCX и намекнули, что раздача токенов AirDrop может произойти в ближайшие сутки. Об этом сообщает Telegram-канал «Эксплойт».

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Так, в соцсетях Hamster Kombat появилась публикация, в которой говорится о «скором» листинге на CoinDCX. Вместе с тем разработчики игры намекнули на предстоящий AirDrop, порекомендовав игрокам привязать свои TON-кошельки во вкладке «AirDrop» и ожидать дальнейших инструкций в течение 24 часов.

В сети уже давно обсуждается, что листинг валюты HMSTR и последующая ее раздача должны состояться в июле, однако прямых заявлений о листинге с конкретными сроками от разработчиков игры пока не поступало.

Hamster Kombat — это популярная криптоигра в Telegram. В этой игре игрокам нужно нажимать на хомяка на экране и собирать бонусы, чтобы зарабатывать очки. Разработчики обещают, что после листинга игроки смогут обменять свои очки на настоящую криптовалюту. Однако экс-глава Binance в СНГ Владимир Смеркис предупреждает, что из-за большого числа участников может быть сложно распределить токены, а блокчейн-специалист Олег Лупиков советует не ожидать, что в игре можно будет заработать большую сумму.