Сотням тысяч россиян пересчитают пенсию: кого это затронет

Около 233,5 тысяч россиянам пересчитают страховые пенсии за счет включения в стаж периода работы на Украине с 1991 года до 23 февраля 2022, сообщает ТАСС.

В итоге средняя страховая пенсия вырастет на 2 385 рублей в 2024 году, на 2 524 рубля в 2025 году, на 2 686 рублей в 2026 году, следует из обоснования к законопроекту Минтруда. Также более трем тысячам человек установят страховую пенсию, в назначении которой им ранее отказали по ряду причин.

Так, в 2024 году средняя страховая пенсия в России составит 13 818 рублей, через год – 14 470 рублей, через два года – 15 172 рубля. Средства для выплат предусмотрят в бюджете Соцфонда РФ. Расходы на выплату только в этом году могут составить около 6,7 млрд рублей.

Если законопроект примут, в страховой стаж включат периоды работы на Украине с 1 января 1991 года по 23 февраля 2022 года, на территориях ДНР и ЛНР – с 11 мая 2014 года по 29 сентября 2022 года, в Запорожской и Херсонской областях – с 24 февраля по 29 сентября 2022 года.

А работающим пенсионерам вскоре стоит ожидать двойной индексации пенсий – с 1 августа 2024 года (по пенсионным баллам) и с 1 января 2025 года (по общей индексации).

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