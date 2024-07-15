$87.74-0.2595.76+0.08
Почта

Пенсионерам назвали способ списать свои долги

Единственный легальный способ избавиться от финансовых обязательств в России — это признать банкротство.

Пенсионерам назвали способ списать свои долги
© РИА Новости

Тогда должник сможет списать задолженности по кредитам, накопленные долги по ЖКХ и прочие, рассказал «Российской газете» юрист Александр Шефер.

«Если совокупный долг гражданина составляет минимум 25 тысяч рублей, а максимум — 1 миллион рублей, он вправе воспользоваться возможностью списать свои обязательства через МФЦ», — уточнил специалист.

Банкротство регулируется ФЗ-127, согласно закону, внесудебный процесс доступен всем гражданам, отвечающим ряду критериев:

  • основной источник дохода — пенсия, пособия или иные социальные выплаты, при этом имущество для взыскания отсутствует;
  • гражданин не может исполнить свои долговые обязательства более семи лет;
  • на момент обращения в МФЦ исполнительное производство завершено из-за отсутствия имущества для взыскания;
  • на момент обращения в МФЦ против должника не возбуждены никакие производства.

Заявление на внесудебное банкротство нужно подавать лично в письменной форме в отделении МФЦ и оплатить пошлину в размере 300 рублей.

Если россиянин не соответствует перечисленным требованиям, он может списать свои долги только через суд. Итоговая стоимость банкротства через суд складывается из ряда затрат:

  • расходы на сбор документов, в частности получение выписки из ЕГРН, справка об отсутствии статуса ИП. Затраты составят 1–1,5 тысячи рублей, но можно сэкономить, скачав информацию в электронном виде с сайтов государственных ведомств;
  • пошлинный сбор составляет 300 рублей для физлица и до 6 тысяч рублей для юрлица;
  • вознаграждение финансовому управляющему в 25 тысяч рублей за одну процедуру (иногда их может понадобиться две);
  • публикация сведений в ЕФРСБ — цена каждого сообщения начинается от 2 тысяч рублей. При этом публиковать придется достаточно много сведений, включая признание заявления на банкротство состоятельным, об утверждении или отстранении финансового управляющего, о проведении собрания кредиторов и многое другое;
  • почтовые затраты на большое количество писем. В среднем сумма составит минимум 3–5 тысяч рублей;
  • затраты на торги. При реализации имущества банкрота часть вырученных средств пойдет на расходы на проведение открытого аукциона.

Помимо обязательных расходов возможны дополнительные затраты, такие как услуги юристов-консультантов.

Личный счет
Маленькая пенсия