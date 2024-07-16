Пенсионеров предупредили об обмане с выплатами

Россиянам старшего поколения следует относиться ко всем поступающим к ним предложениям финансового характера с особой осторожностью.

Об этом граждан предупредили представители Социального фонда России, сообщает ИА DEITA.RU со ссылкой на издание «Газета.ру».

Как удалось выяснить экспертам, в связи с увеличением количества новостей, касающихся изменения политики государства в отношении пенсионеров, разного рода злоумышленники начали использовать возросший объём сообщений на эту тему с целью личного обогащения за счёт неосведомлённых людей.

В частности, одной из самых популярных схем обмана пенсионеров со стороны жуликов стало проведение мнимой проверки на наличие у человека права получать специальную надбавку к пенсии за советский стаж. Аферисты просят у доверчивых граждан, желающих узнать данные сведения, деньги.

Мошенники придумали новую схему обмана пенсионеров

На самом же деле, как отмечают представители ПФР, перерасчёт пенсий россиянам за советский стаж был массово проведён ещё в 2009 году. Соответственно, практически все граждане, которые обращаются в ведомство с проверкой наличия у них права на надбавку, получают ответ, что им ничего не положено и всё уже давно было учтено.