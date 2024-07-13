Путин подписал закон об индексации на 5,1 процент военных пенсий

Президент России Владимир Путин подписал закон об индексации на 5,1 процент с 1 октября 2024 года военных пенсий. Соответствующий документ в субботу, 13 июля, опубликовали на портале правовой информации.

Это связано с изменением прогноза социально-экономического развития в текущем году.

Теперь размер денежного довольствия, учитываемый при исчислении пенсии, с 1 октября будет составлять 89,83 процента от размера указанного довольствия, говорится в документе. Ранее коэффициент должны были увеличить до 89,32 процентов.

Государственная дума 4 июля приняла закон об индексации выплат военным пенсионерам на 5,1 процента. Кроме того, депутаты предлагают предоставить право на одновременное получение двух пенсий лицам, обслуживавшим действующие воинские части ВС СССР и ВС РФ.

Также президент России подписал закон о возвращении семьям с детьми 7 процентов из 13 процентов НДФЛ. До этого в пятницу, 13 июля, Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц со ставками от 13 процентов до 22 процентов.