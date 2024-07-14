Эксперт сказал, стоит ли россиянам покупать доллары

Приобретение долларов ради борьбы с инфляцией и обесцениванием рубля уже не является хорошей идеей.

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«Покупать наличную валюту стоит тогда, когда в этом есть необходимость. Средством сохранения капитала она не является, это не актив, поскольку на неё в любом случае давит инфляция страны-эмитента. Например, в долларе США она составляет сейчас около 3%. То есть формально у вас на руках через год будут всё те же 100 долларов, но купить на них уже можно будет как на 97. Это и есть эффект инфляции», - рассказал руководитель отдела по работе с состоятельными клиентами ИК Fontvielle Сергей Соловых.



По его мнению, не стоит сильно заморачиваться вопросом покупки иностранной валюты, а покупать доллары и евро непосредственно перед отпуском.

«Так что денежные средства стоит воспринимать лишь как средство оплаты товаров и услуг, не более того. И в этом случае приобретать наличные доллары или евро стоит тогда, когда планируется их использовать по прямому назначению, например, в отпуске за границей», - отметил он.



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Ранее новости сообщали, что к концу месяца на межбанковском рынке курс доллара может достичь уровня в 90−92 рублей, курс евро — 96−100 рублей.