Стало известно, сколько зарабатывают самые обеспеченные россияне

Согласно проведенному исследованию, среди 10 процентов наиболее обеспеченных россиян среднедушевой ежемесячный доход составил 227 тысяч рублей. Это следует из результатов исследования НИУ ВШЭ, посвященного доходам населения с самыми большими доходами.

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Наиболее распространенная зарплата (20 процентов) — около 300–400 тысяч рублей. Зарабатывают 100–200 тысяч рублей в месяц около 18 процентов. Доходы выше 900 тысяч — чуть более чем у 8–9 процентов россиян, передает РБК.

Состояние российских миллиардеров за 2024 год увеличилось на 28,749 миллиарда долларов. Самым богатым из предпринимателей продолжает оставаться один из основных владельцев компании «Норникель» Владимир Потанин — его состояние выросло до 32 миллиардов долларов.

Попавшие под санкции стран Запада российские миллиардеры в начале мая начали постепенно переводить активы в Россию. При этом некоторые из них, возвращая деньги на родину, осознают, что их бизнес могут национализировать.

Президент России Владимир Путин подписал закон, вводящий с 2025 года прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц со ставками от 13 процентов до 22 процентов. Вместо двух текущих ставок — 13 процентов и 15 процентов — с 1 января 2025 года их станет пять: 13, 15, 18, 20 и 22 процента, в зависимости от уровня дохода.