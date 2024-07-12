Эксперт рассказал, как не попасться на мошенников при списании долгов

Если компания обещает должникам полностью списать все долги, то, скорее всего, это мошенники, заявил бизнес-аналитик Евгений Добровольский в эфире Общественной службы новостей.

© Парламентская газета

Он напомнил, что в рамках процедуры банкротства невозможно списать все долги. Например, долги по алиментам или субсидиарную ответственность.

Эксперт также призвал избегать услуг юридических компаний, поскольку списать долги можно самому бесплатно и по простой процедуре.

«Сейчас ввели упрощенную форму банкротства — от 25 тыс. рублей до миллиона можно списать через МФЦ. То есть это достаточно простая процедура, нужно правильно доносить информацию до людей. Люди не знают, если их долг до миллиона рублей — они могут списать его бесплатно и не платить юридической компании», — отметил Добровольский.



Как писала «Парламентская газета», в начале июля в Совфеде анонсировали подготовку в течение месяца законопроекта для противодействия юридическим фирмам, которые вводят людей в заблуждение тем, что обещают списать долги. Зачастую они обманывают людей, вовлекая их в неправильные действия, которые ведут к финансовым потерям.