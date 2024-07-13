В России подписан закон об индексации акцизов на табак и алкоголь

Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации акцизов на табачную и алкогольную продукцию на период с 2025 по 2027 год.

© РИА Новости / Владимир Астапкович

Уточним, что изменения вносятся в Налоговый кодекс. Они направлены на совершенствование налоговой системы РФ, в том числе в части акцизов, пишет «Коммерсант».

В России выросли акцизы на вино и шампанское

Например, акциз на различный табак, не включая сырьевой, составит в следующем году 4567 рублей за килограмм, а акциз на этиловый спирт в этот период – 673 рубля за литр.

Ранее "СП" писала, что американский производитель The Coca-Cola Company, который в 2022 году вывел с российского рынка бренды Coca-Cola, Sprite и Fanta, в апреле подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) три заявки на регистрацию одноименных товарных знаков.