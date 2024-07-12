Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ

Президент России Владимир Путин подписал закон о введении в стране прогрессивной шкалы налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий документ размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Прогрессивная шкала НДФЛ подразумевает различные ставки в зависимости от ежегодного дохода граждан. Диапазон ставки будет варьироваться от 13 до 22 процентов. Прогрессивная шкала начнет действовать в России с 2025 года, уточняется в документе.