Путин оценил решение об индексации выплат работающим пенсионерам

Президент России Владимир Путин поддержал решение об индексации пенсий работающим пенсионерам, назвав его справедливым и своевременным. Об этом глава государства заявил во время встречи с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

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"Решение давно созрело, нужно было привести всё в порядок. Это справедливое решение, о котором люди давно уже говорили", - сказал Владимир Путин (цитата по РИА Новости).



Работающие пенсионеры не получат выплаты за приостановку индексации

По его словам, данный вопрос изучался правительством очень долго.

Отмечается, что в России почти 400 тысяч работающих пенсионеров.

Напомним, закон об индексации пенсий с 2025 года президент подписал восьмого июля.

В ходе рабочей поездки в Северную столицу Владимир Путин обсудил с губернатором города актуальные вопросы.