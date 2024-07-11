$87.99+0.1395.68+0.36
Почта

Сенатор Епифанова рассказала, какие кредиты выгодно погашать досрочно

Потребительский кредит, взятый под низкую ставку, невыгодно заранее погашать в 2024 году из-за высокой ключевой ставки. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова «Газете.Ru» 11 июля.

Сенатор рассказала, какие кредиты выгодно погашать досрочно
© Парламентская газета

«Если у вас кредит под низкий процент по льготной ставке, то гасить его, если у вас нет финансовой подушки безопасности, не стоит, можно спокойно выплачивать кредит дальше. А с учетом высокой инфляции это даже выгодно», — отметила сенатор.

При высокой кредитной ставке долг лучше выплатить быстрее. Епифанова уточнила, что надо гасить тело кредита для уменьшения ежемесячного платежа.

Сенатор отметила, что при принятии решения о досрочном возврате кредита нужно учитывать вид платежа по нему. При аннуитетном платеже (равными долями) очень выгодно гасить кредит в начале графика, когда можно уменьшить сумму процентов. При дифференцированном платеже (размер уменьшается с каждым месяцем) досрочные выплаты могут быть выгодны и в конце срока.

Частичное погашение может быть выгодным, если ежемесячный платеж слишком большой и резко отражается на бюджете. Также это резонно, если выплата кредита не приносит серьезных затруднений. Епифанова напомнила, что банк не имеет права увеличить процентную ставку или штрафовать клиентов за досрочное погашение.

Личный счет
Ольга Епифанова
1