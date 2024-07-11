Сенатор рассказала, какие кредиты выгодно погашать досрочно

Потребительский кредит, взятый под низкую ставку, невыгодно заранее погашать в 2024 году из-за высокой ключевой ставки. Об этом рассказала сенатор Ольга Епифанова «Газете.Ru» 11 июля.

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«Если у вас кредит под низкий процент по льготной ставке, то гасить его, если у вас нет финансовой подушки безопасности, не стоит, можно спокойно выплачивать кредит дальше. А с учетом высокой инфляции это даже выгодно», — отметила сенатор.



При высокой кредитной ставке долг лучше выплатить быстрее. Епифанова уточнила, что надо гасить тело кредита для уменьшения ежемесячного платежа.

Сенатор отметила, что при принятии решения о досрочном возврате кредита нужно учитывать вид платежа по нему. При аннуитетном платеже (равными долями) очень выгодно гасить кредит в начале графика, когда можно уменьшить сумму процентов. При дифференцированном платеже (размер уменьшается с каждым месяцем) досрочные выплаты могут быть выгодны и в конце срока.

Частичное погашение может быть выгодным, если ежемесячный платеж слишком большой и резко отражается на бюджете. Также это резонно, если выплата кредита не приносит серьезных затруднений. Епифанова напомнила, что банк не имеет права увеличить процентную ставку или штрафовать клиентов за досрочное погашение.