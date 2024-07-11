У пользователей Boosty возникли проблемы с выводом денег

Пользователи краудфандинговой платформы Boosty столкнулись с трудностями при выводе средств на рублевые карты.

Пресс-служба сервиса сообщила, что проблемы вызваны техническими работами на стороне банков.

«Многие из вас столкнулись с трудностями при выводе средств на рублёвые карты. Мы уже активно работаем над решением этой проблемы, — говорится в сообщении Boosty во Вконтакте. — В ближайшие дни вывод средств может работать нестабильно, так как мы налаживаем работу с новым партнёром».



В материалах площадки для авторов указано, что своё вознаграждение они могут получать как на банковские карты, так и через сервисы Юmoney, или Paypal. Ранее компания сотрудничала с группой Qiwi и перечисляла причитающееся блогерам на одноименные кошельки.

Boosty является аналогом американской краудфандиговой площадки Patreon. После блокировки Patreon в России в 2022 году Boosty стал одной из самых популярных площадок монетизации контента.

Frank Media направили запрос в пресс-службы компании.