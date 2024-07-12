Банки подняли ставки по вкладам

Российские банки начали массово повышать процентные ставки по своим сберегательным продуктам в преддверии возможного повышения ключевой ставки ЦБ на заседании 26 июля, следует из сообщений ряда банков.

На заседании 7 июня ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых, но дал сигнал о ее возможном повышении.

Так, 12 июля банк "Ак Барс" повысил по одному из своих вкладов ставку до 19%, сообщил банк в официальном Telegram-канале. Пресс-служба "Почта банка" сообщила о повышении доходности по двум вкладам до 18% и 18,25% годовых.

МКБ 10 июля также повысил ставки по вкладу в рублях до 18% годовых, следует из данных мониторинга ставок маркетингового агентства Marcs, имеющегося в распоряжении ТАСС.

Банк "Санкт-Петербург" с 5 июля улучшил условия по одному из своих вкладов. Максимальная ставка по нему составила 19% годовых, сообщила пресс-служба банка. В Совкомбанке в то же время повысили ставки по двум вкладам до 20% и 19%, соответственно.

В "Абсолют банке" рассказали, что с 4 июля банк запустил новый вклад со ставкой 18,5%.

Пресс-служба "Сбера" 1 июля сообщила о том, что банк принял решение продлить предложение с повышенными ставками до 18% годовых по одному из вкладов. Также 1 июля Газпромбанк повысил ставки по вкладам одной из линеек до 18,5% годовых, отметили в пресс-службе банка.

Средняя максимальная ставка по вкладам россиян сравнялась с ключевой ставкой ЦБ

По данным пресс-службы "Альфа-банка", с 29 июня повысилась ставка до 18% по вкладам в рублях. В ВТБ отметили, что с 27 июня расширилась линейка сберегательных продуктов, максимальная доходность по новым вкладам банка составила 18,5% годовых.