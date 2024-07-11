В России вырос спрос на услуги доставки автомобилей

Россияне стали чаще пользоваться всеми видами перевозок автомобилей и консультированием по их оформлению. Спрос на подобные услуги за последние полгода вырос на 42%, пишут «Известия». Согласно данным аналитиков, на фоне популярности этой опции выросло и количество исполнителей, которые готовы перегнать транспорт как по России, так и из-за границы. Рост спроса на перевозку автомобилей также связан с активным развитием сервисов доставки. Помимо еды и товаров, некоторые маркетплейсы стали заниматься продажей машин.