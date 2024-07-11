Эксперты: Многие путешественники не заметят введение туристического налога

Вопросы, рассмотренные 9 июля 2024г. на вебинаре «Заявительный порядок предоставления налоговых льгот по налогу на имущество, транспортному и земельному налогам российских организаций». Фото: Анна Быкова, «Вечерняя Москва» 1. Какая ставка по налогу на имущество в 2024 году? Ответ: В соответствии со статьей Статья 380 Налогового кодекса Российской Федерации Налоговые ставки устанавливаются законами субъектов Российской Федерации и не могут превышать 2,2 процента. Согласно статьи 1 Закона №64 г. Москвы "О налоге на имущество организаций" от 05.11.2003 - Налоговая ставка устанавливается в размере 2,2 процента в отношении объектов, облагаемых налогом по остаточной стоимости. А согласно статьи 2 - ставка 2,0 процента в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 2. Как я могу получить Сообщение об исчисленной налоговым органом сумме имущественных налогов за предыдущие периоды? Ответ: Вы можете направить заявление о выдаче сообщения об исчисленных суммах транспортного налога, налога на имущество организаций, земельного налога (форма по КНД 1150120). 3. Когда срок подачи уведомлений по транспортному налогу за 3 квартал 2024 года? Ответ: Срок подачи уведомление об исчисленном транспортном налоге за 3 квартал 2024 года - 25 октября 2024 года. Дополнительно инспектор напомнил о том, что с 1 января 2023 года вступил в силу Федеральный закон, предусматривающий введение института Единого налогового счета и все платежи администрируемые налоговыми органами отражаются на отдельном казначейском счете Управления Федерального Казначейства по тульской области.