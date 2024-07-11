Россияне назвали необходимый для счастья доход

Аналитики «Авито Работы» провели исследование и выяснили, сколько денег нужно россиянам для счастья. RT ознакомился с результатами опроса.

Так, в среднем россиянину для счастья необходимо зарабатывать 205 791 рубль ежемесячно, отмечается в опросе.

Как пояснили эксперты, 13% респондентов отметили, что для счастья им хватало бы ежемесячного дохода в интервале от 100 тыс. до 120 тыс. рублей — этот вариант чаще встречается среди людей в возрасте старше 65 лет (16%).

«Дохода в диапазоне 80—100 тыс. рублей хватило бы 12% россиян (среди которых 22% — респонденты старше 65 лет и 14% — респонденты 55—64 лет), ещё такому же количеству опрошенных было бы достаточно зарабатывать от 120 тыс. до 150 тыс. рублей в месяц», — подчёркивается в исследовании.



При этом 9% опрошенных отметили, что для счастья им необходимо более 500 тыс. рублей в месяц, чаще всего этот вариант ответа выбирали респонденты в более молодых возрастных группах: 18—24 лет (12%) и 25—34 лет (11%).

Отмечается, что в среднем самый высокий желаемый доход называли опрошенные из Москвы (263 367 рублей в месяц), Новосибирска (258 798 рублей в месяц) и Санкт-Петербурга (245 388 рублей в месяц).

«В среднем специалисты сфер IT и телекома, фитнеса и салонов красоты, юриспруденции, строительства и недвижимости, онлайн-торговли имеют наиболее высокие пожелания относительно размера дохода», — заключили в сервисе.



Всего в опросе приняли участие более 7 тыс. работающих россиян.

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