Владельцев небольших аккаунтов захотели обязать сообщать в РКН

Владельцев аккаунтов в социальных сетях, ежедневная аудитория которых составляет свыше тысячи человек, могут обязать передавать в Роскомнадзор (РКН) сведения о себе. Об этом сообщает ТАСС.

Как уточняет агентство, по закону информация, распространяемая без использования СМИ, должна включать в себя достоверные сведения о ее обладателе или распространителе. Это условие распространяется на личные страницы пользователей соцсетей, однако в большинстве случаев не исполняется. Однако теперь это требование могут конкретизировать.

Ранее стало известно, что в результате одного крупного инцидента в 2024 году в сеть утекли 500 миллионов записей о россиянах. За весь 2023 год Роскомнадзор зафиксировал 168 утечек персональных данных на 300 миллионов записей.