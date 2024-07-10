Минфин США разрешил американцам платить налоги в России до 9 октября

Министерство финансов Соединенных Штатов разрешило американским гражданам и организациям платить налоги и совершать другие обязательные платежи в России до 9 октября 2024 года. Соответствующая информация в среду, 10 июля, была размещена в лицензии Минфина страны.

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— Лицам или организациям из США разрешается платить налоги, если такие операции являются разовыми или необходимыми для ежедневных операций в Российской Федерации таких физических или юридических лиц США до 9 октября 2024 год, — передает текст документа РИА Новости.



Уточняется, что к разрешенным платежам относятся сборы или импортные пошлины. Также Минфин США одобрил приобретение или получение разрешения, лицензии, если операции происходят при участии Центрального банка России, Фонда национального благосостояния РФ и Министерства финансов страны.

15 июня министр финансов США Джанет Йеллен заявила, что существуют законные предпосылки для конфискации доходов, полученных от российских активов, в интересах Украины. Министр отметила, что прибыль от замороженных российских активов скапливается на глобальной финансовой площади в Бельгии, и, несмотря на то что эти средства официально считаются «конфискованными»