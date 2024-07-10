Названа доля россиян, которая носит с собой наличные деньги

Многие жители России (70%) предпочитают безналичный способ оплаты, рассказали аналитики. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на опрос, проведенный компанией Anderida Financial Group.

Исследователи пояснили, что 70% участников опроса не берут с собой наличные на постоянной основе. Их доля, по сравнению с 2020 годом, выросла в два раза.

Каждый четвертый респондент (26%) рассказал, что полагает нужным держать в кошельке от 500 рублей до 1 тыс. рублей.

Основатель Anderida Financial Group Алексей Тараповский отметил, что в настоящее время россияне используют наличные для оплаты услуг или при покупке тех или иных товаров с рук. Таким образом, добавил он, люди держат наличные в кошельке «на всякий случай».

Россиян предупредили о надвигающемся «тихом кризисе»

В опросе приняли участие 1,68 тыс. человек старше 18 лет, проживающих на территории России.