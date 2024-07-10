Работодателей обяжут компенсировать неиспользованные отгулы

Работодателя обяжут оплачивать работнику при увольнении компенсацию за неиспользованные отгулы. Соответствующие поправки в Трудовой кодекс в первом чтении одобрили депутаты Госдумы РФ.

«Документ уточняет срок, в течение которого может быть использован отгул, и предусматривает возможность оплаты неиспользованных отгулов при увольнении», - говорится на сайте Думы.



Так, сотрудник имеет право на дополнительный день отдыха, если в течение года он работал в субботу, воскресенье или в праздничный день. Также работник может прибавить этот день к своему отпуску.

Если по какой-то причине сотрудник не воспользовался своим законным правом, то этот день остается за ним и уходит в его дело. При увольнении работодатель суммирует неиспользованные отгулы и оплачивает их, подтвердили в Госдуме РФ.

Поправки в Трудовой кодекс должны вступить в силу с 1 марта 2025 года. Предыдущие изменения касались увольнения вдов ветеранов. Согласно новому закону, принятому в апреле текущего года, работодателям запрещено увольнять вдов ветеранов боевых действий в течение года с момента гибели супруга.