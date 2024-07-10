Совфед одобрил закон о введении прогрессивной шкалы НДФЛ

Совет Федерации одобрил на заседании закон о донастройке налоговой системы в РФ, вводящий в том числе прогрессивную шкалу налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Поправки вносятся в Налоговый кодекс РФ.

Документ инициирован правительством РФ. Согласно закону, для граждан с доходами до 2,4 млн руб. в год ставка НДФЛ останется на уровне 13%. При доходах от 2,4 млн до 5 млн руб. налог составит 15%, от 5 млн до 20 млн руб. - 18%, от 20 млн до 50 млн руб. - 20%, а свыше 50 млн руб. в год - 22%. Повышенный налог будет взиматься не со всей суммы, а только с превышения соответствующих порогов. Изменения не коснутся выплат участникам СВО.

Также, согласно поправкам, так называемые северные надбавки будут облагаться НДФЛ по ставкам 13% и 15% (с сумм выше 5 млн руб.).

Ко второму чтению были скорректированы нормы для владельцев контролируемых иностранных компаний (КИК): если налогоплательщик является контролирующим лицом пяти и более КИК, то налоговая база составит 120 899 900 руб. При количестве до пяти КИК останется так же, как и было в законопроекте ранее: почти 28 млн руб. при одной КИК, почти 53 млн руб. при двух КИК, за третью и четвертую - по 23 млн руб. за каждую. Если более пяти - налог будет около 25 млн руб. в год за все КИК.

Ко второму чтению в документе был также скорректирован список доходов, к которым применяется норма о 13% для доходов до 2,4 млн руб. в год и 15% с превышения над этой суммой. Речь идет о доходах от продажи имущества, выплат по договорам страхования и по пенсионному обеспечению, доходах от долевого участия, в том числе дивидендов, доходах от реализации долей участия в уставном капитале российских организаций, доходах по операциям с ценными бумагами, с производными финансовыми инструментами. Ко второму чтению были выравнены налоговые условия для операций с цифровыми финансовыми активами и операциями с ценными бумагами - ставки по НДФЛ будут не выше 15%.

Налоговые вычеты

Водится новый налоговый вычет - за сдачу нормативов ГТО. В первом чтении его сумма составляла 500 руб. в месяц в течение 12 месяцев. В редакции второго чтения была принята поправка, согласно которой вычет будет предоставляться разово в сумме 18 тыс. руб. в одном месяце того года, когда сданы или подтверждены нормативы ГТО.

Увеличивается стандартный вычет на детей - с 1,4 тыс. руб. до 2,8 тыс. руб. на второго ребенка и с 3 тыс. руб. до 6 тыс. руб. на третьего и на каждого следующего ребенка. При этом устанавливается беззаявительный характер предоставления стандартного вычета на детей родителям, супругу (супруге) родителя, усыновителям, опекунам, попечителям, приемным родителям, супругу (супруге) приемного родителя налоговым агентом, являющимся работодателем налогоплательщика.

Налогоплательщик, впервые получающий налоговый вычет через соответствующего налогового агента, являющегося работодателем налогоплательщика, вправе представить налоговому агенту документы, подтверждающие группу или категорию инвалидности, недееспособность, прохождение обучения, возраст, а также иные документы, подтверждающие право на данный налоговый вычет. Налогоплательщик обязан проинформировать налогового агента об изменении оснований для получения налогового вычета с их документальным подтверждением (при наличии).

Также с 350 тыс. руб. до 450 тыс. руб. увеличивается предельный размер доходов, до достижения которого применяются стандартные налоговые вычеты на детей.