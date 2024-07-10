В Кремле оценили введение туристического налога

Принятый Государственной думой законопроект о введении в России туристического налога не приведет к существенному подорожанию отдыха и будет способствовать повышению качества туристических объектов. Об этом журналистам заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Отвечая на вопрос, приведет ли введение такого налога к увеличению стоимости отдыха для граждан, представитель Кремля сказал: "Нет, существенно ни к какому подорожанию это не приведет".

"Конечно, по мере того, как развивается сектор туризма, а это один из наиболее динамично развивающихся секторов нашей экономики, благодаря вот этому налогу в том числе и будет повышаться качество туристических объектов," - добавил Песков.



Он также отметил, что, когда инициатива рассматривалась и обсуждалась экспертами и депутатами, " все доводы "за" были представлены".

О законопроекте

Ранее Госдума приняла в третьем чтении нормы, согласно которым в России вводится туристический налог путем преобразования курортного сбора.

Туристический налог будет местным налогом, муниципалитеты самостоятельно определят необходимость его введения и размеры ставок. Налог будет уплачиваться в бюджет по месту нахождения гостиниц. Налог не будет исчисляться со стоимости услуги по проживанию некоторых категорий граждан, в том числе участников специальной военной операции. Планируется, что ставка налога будет расти постепенно - начиная с 1% от стоимости проживания в 2025 году и прибавляя по 1 процентному пункту в год до 2029 года (с 2029 года и далее - не выше 5%). Как сообщил ранее глава комитета Госдумы по бюджету и налогам Андрей Макаров, сумма туристического налога исключается из дохода гостиниц.